Свалку мусора убрали в Кировском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

27 марта во время аппаратного совещания Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поручил ответственным службам очистить город от грязи и мусора.

- Начинаем убирать территорию. Нужно навести порядок, чтобы город выглядел ухоженным, - сказал градоначальник.

Комитеты по управлению районами приступили к выполнению поручения уже с понедельника. Так, в Кировском районе сегодня убрали свалку мусора около дома №18 по Биробиджанской. Скопище отходов здесь появляется регулярно. В основном местные складывают на этой территории строительный и бытовой мусор. От этого ухудшается экологическая обстановка в городе. Очередную груду отходов обнаружили представители народной дружины «Арсенал» во время очередного рейда.

- Дружинники ходили по частному сектору, проводили профилактические беседы с жителями и обнаружили свалку. В срочном порядке комитет решил ее ликвидировать. Уважаемые хабаровчане, напоминаем вам, что запрещено складировать отходы в не предназначенных для этого местах. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, - сказал Андрей Севастьянов, глава отдела благоустройства комитета по управлению Кировским районом.

Совсем скоро к наведению порядка в Хабаровске подключатся представители предприятий, военнослужащие, студенты, школьники, управляющие компании, общественность, работники городских организаций. В краевой столице начнется двухмесячник по уборке территорий. За это время в парках и скверах будет высажено 750 деревьев.

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