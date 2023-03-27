«Дальневосточную ипотеку» не оценили жители ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Программа «Дальневосточная ипотека» работает в ДФО уже несколько лет. Ее условиями является низкая ставка - до двух процентов и минимальный первоначальный взнос - до 15 процентов. Государство готово предоставить до шести миллионов рублей кредита.

Специалисты ФАНУ «Востокгосплан» подсчитали, как пользовались программой жители Дальнего Востока в прошлом году. Доля кредитов по ней составила 29,8 процента, за год ей воспользовались 26 тысяч семей, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.

- Всего за время действия программы (с декабря 2019 года по декабрь 2022 года) предоставлено 58,4 тысячи кредитов на 245 миллиардов рублей. Чаще всего ими пользовались жители Приморского края - 26,5% от общего числа при средней сумме кредита 4,8 миллиона рублей, - рассказали сотрудники центра.

На втором месте Республика Саха (Якутия). На нее приходится 23 процента при средней сумме 4,9 миллиона рублей. Третье место забрал Хабаровский край - 13,1 процента при сумме 4,6 миллиона рублей. Меньше всего покупали жители ЕАО и Республики Бурятия - они приобретали квартиры в среднем за 3,3 миллиона рублей.

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