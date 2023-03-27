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НовостиОбщество27 марта 2023 7:09

«Дальневосточную ипотеку» не оценили жители ЕАО

Они брали кредиты по программе на наименьшую сумму среди всех жителей ДФО
Василина ВАСИЛЬЕВА
«Дальневосточную ипотеку» не оценили жители ЕАО

«Дальневосточную ипотеку» не оценили жители ЕАО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Программа «Дальневосточная ипотека» работает в ДФО уже несколько лет. Ее условиями является низкая ставка - до двух процентов и минимальный первоначальный взнос - до 15 процентов. Государство готово предоставить до шести миллионов рублей кредита.

Специалисты ФАНУ «Востокгосплан» подсчитали, как пользовались программой жители Дальнего Востока в прошлом году. Доля кредитов по ней составила 29,8 процента, за год ей воспользовались 26 тысяч семей, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.

- Всего за время действия программы (с декабря 2019 года по декабрь 2022 года) предоставлено 58,4 тысячи кредитов на 245 миллиардов рублей. Чаще всего ими пользовались жители Приморского края - 26,5% от общего числа при средней сумме кредита 4,8 миллиона рублей, - рассказали сотрудники центра.

На втором месте Республика Саха (Якутия). На нее приходится 23 процента при средней сумме 4,9 миллиона рублей. Третье место забрал Хабаровский край - 13,1 процента при сумме 4,6 миллиона рублей. Меньше всего покупали жители ЕАО и Республики Бурятия - они приобретали квартиры в среднем за 3,3 миллиона рублей.

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