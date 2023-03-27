Память погибших при защите Отечества почтили в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семь лет назад в России образовались войска национальной гвардии и 212 лет назад были созданы войска правопорядка. Эти даты отметили накануне в Генпрокуратуре. Мероприятие прошло в Хабаровске.

В краевой столице состоялся молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, также прошла церемония награждения сотрудников личного состава Росгвардии у Обелиска Славы. К монументу возложили цветы. В мероприятиях принял участие Дмитрий Демешин, замгенпрокурора РФ.

- В мероприятии принимали участие командующий Восточным округом войск Росгвардии Игорь Голлоев, и.о. председателя Правительства Хабаровского края Александр Никитин, Главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Николай Шевцов, личный состав Хабаровского гарнизона, ветераны войск и другие почетные гости, - рассказали в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

Сегодня военные продолжают охранять безопасность государства, порой отдавая долг ценой собственной жизни. Некоторые из них защищают честь страны на СВО. За героизм и проявленное мужество некоторых сотрудников личного состава наградили государственными и ведомственными наградами, а память погибших почтили минутой молчания. К мемориальному комплексу воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, и Вечному огню возложили венок и цветы.

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