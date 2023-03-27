Набор матросов-спасателей начался в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
Специалисты будут дежурить на постах с 25 мая по 31 августа. Работники нужны для мест массового отдыха людей: в районе зоны отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Невельского.
- Объекты будут оснащены всеми необходимыми средствами спасения: гребные лодки, средства связи, медицинские аптечки, спасательные жилеты, круги и так далее, - рассказали в администрации Хабаровска.
Дежурить матросы будут по два человека. К слову, прежде чем заступить на работу, они пройдут обучение.
График работы - с 10 до 20 часов, 2/2. Платить обещают 20-24 тысячи рублей, социальный пакет тоже будет. Матросам должно быть минимум 18 лет, умение плавать обязательно.
За подробной информацией можно обратиться по телефону 30-64-17, сообщили в администрации города.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru