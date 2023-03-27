Охота на волков открывается в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

31 марта в Еврейской автономной области открывается охота на волков. Сезон продлится ровно год – до 31 марта 2024-го. Как уточнили в департаменте по охране и использованию объектов животного мира, это помогает регулировать численность хищников на общедоступных территориях в Октябрьском, Биробиджанском и Смидовичском районах.

Для того, чтобы поохотиться, нужно получить разрешение. Заявление на него можно подать на госуслугах, по почте заказным письмом или лично.

- Прием заявлений осуществляется в рабочие дни, с 27 марта с 09:00 (не ранее) до 12:30 по адресу: ЕАО, Биробиджан, ул. Советская, 111, - рассказали в департаменте.

Документы выдают здесь же, но с 14:00 до 17:30.

В Хабаровском крае семейство тигров погрызли фотоловушку. Мать с детенышами попали на видео, которое вскоре разлетелось по социальным сетям. Камеру кошкам получилось сломать.

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