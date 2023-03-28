Около 500 школьников из Хабаровского края бесплатно изучают программирование в «Синергии»

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Занятия проходят в рамках проекта Минцифры РФ «Код будущего».

Школьники обучаются в онлайн-формате. Курс поможет им подготовиться к экзаменам, обрести полезные навыки и определиться с выбором будущей профессии.

В составлении программы участвовали представители крупных компаний, которые в будущем могут стать для молодых специалистов потенциальными работодателями. Ребята изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, разрабатывают мобильные и десктопные приложения, создают сайты.

После завершения проекта у абитуриентов будет возможность продолжить обучение по специальности в вузе. Например, «Синергия» предлагает поступление на факультет «Программирование» или в колледж при университете.

«В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», - отметил ректор «Синергии» Артем Васильев.