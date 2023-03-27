Технику передали в зону СВО жители Хабаровского края Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Жители Хабаровского края продолжают помогать бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Накануне они передали солдатам технические средства.

Десять месяцев назад начал свою работу проект «Народный фронт. Все для победы!». За это время неравнодушные люди собрали для нужд СВО много вещей, лекарств и других необходимых средств.

- Одни покупают и приносят необходимое в наше отделение, другие помогают материально. Деньги поступают на региональный счет. Благодаря этим средствам были закуплены и переданы нашим ребятам тепловизионнные прицелы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, генераторные установки и квадракоптер, - рассказали активисты Народного фронта.

Солдаты поблагодарили людей за поддержку и помощь. Груз они получат примерно через неделю, уточнили активисты.

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