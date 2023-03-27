Начальника осудили за оскорбление подчиненного в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области вынесли приговор начальнику горно-добывающего предприятия. Мужчина оскорбил работника. В законе это указано как «унижение чести и достоинства другого лица в неприличной форме». Руководителя привлекли к административной ответственности.

Все происходило в начале декабря прошлого года. Сотрудники компании собрались на совещании. В итоге руководитель начал высказывать работнику претензии и оскорбил его. Неприятные слова были сказаны грубо и матом.

- Прокуратурой Северо-Эвенского района в отношении работника заведено дело об административном правонарушении, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге суд встал на сторону сотрудника и назначил начальнику штраф в три тысячи рублей. В надзорном органе уточнили, что решение суда в законную силу пока не вступило. Мужчина еще может его обжаловать в установленные сроки.

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