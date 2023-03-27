За избиение возлюбленной из ревности осудят жителя Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хасынском районе приговор суда выслушает мужчина. Он избил свою возлюбленную из ревности. Обвинение уже утвердила прокуратура.

Заведено уголовное дело. Между парой в середине декабря прошлого года произошла ссора. Пьяный мужчина заподозрил сожительницу в измене и начал ее бить. Женщине несколько раз прилетело кулаком в лицо и ногой в живот.

- Затем он схватил ее за волосы и перетащил в другую комнату, где продолжил избиения. Жертва попыталась выбежать из квартиры, но у нее не получилось. Преступник поймал ее в прихожей, повалил на пол и начал пинать ногами по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Женщина получила серьезные травмы. Медики квалифицировали их, как вред здоровью средней тяжести. Пока ее сожитель дожидается окончательного приговора судьи. Ему грозит три года колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.