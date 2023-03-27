Прокуратура добивается расторжения фиктивного брака в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае прошлого года жителю Узбекистана не разрешили заехать на территорию России. Тогда мужчина придумал боле хитрый способ: он решил жениться на россиянке. Фиктивно, главное – получить разрешение на въезд.

Теперь этот брак пытается расторгнуть прокуратура. В ведомстве проверили исполнение миграционного законодательства.

- В мае гражданину не разрешили въезд на территорию Российской Федерации, в связи с чем он сделал предложение 26-летней местной жительнице. Спустя месяц они официально оформили семейные отношения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Во время проверки девушка призналась: их брак – фикция. С мужем она не жила, быт совместный не вела. Пара виделась только в ЗАГСе. А за то, что стала женой иностранца получила вознаграждение в 50 тысяч рублей.

По иску прокуратуры суд признал брак недействительным.

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