Больница не заплатила за поставку тепла и горячей воды в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Еврейской автономной области провела проверку закона по оплате заказчиками муниципальных контактов. Надзорный орган нашел нарушения, которые допустило руководство местной больницы.

- В 2022 году ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения для нужд учреждения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Поставщик все свои обязательства выполнил, в медучреждении было тепло, а из крана текла горячая вода. Только вот оплату за свои услуги он не получил. Сумма долга превысила 2,1 миллиона рублей, подсчитали в прокуратуре.

Ведомство внесло представление руководству больницы. Его рассмотрели и удовлетворили. Только после вмешательства надзорного органа предприниматель получил свои честно заработанные деньги.

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