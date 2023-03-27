Арест имущества заставил начальника выплатить зарплату 14 работникам в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В Амурском районе Хабаровского края приставы заставили руководителя одного из предприятий выплатить зарплату своим работникам. Он должен был 1,93 миллиона рублей 14 бывшим сотрудникам.
Судебный пристав рассказал должнику об исполнительном производстве и ответственности за его невыполнение. Кроме того, специалист сделал несколько запросов и узнал об имущественном положении руководителя. И так как платить он не спешил, пришлось принять меры.
- Сотрудник службы наложил арест на автотранспортные средства предприятия, нежилое здание, промышленное оборудование и офисную оргтехнику, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Такая мера помогла, и руководитель заплатил бывшим сотрудникам. Долг он погасил в полном объеме, кроме того, заплатил 119 тысяч рублей исполнительского сбора за то, что исполнил решение суда с задержкой.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru