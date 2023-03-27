24 автомобильные камеры передали на зону СВО из Хабаровска Фото: Александр КОЦ

Очередную партию гуманитарного груза собрали для солдат на СВО хабаровчане. На этот раз инициатива принадлежит Кириллу Цмакалову, депутату Законодательной думы. Вместе со свои однокурсников Алексеем Беляевским они передали посылку в 14 отдельную гвардейскую бригаду специального назначения.

В нее вошли 24 автомобильные камеры на «Уралы» и «КамАЗы» с автоподкачкой, домкраты на большегрузы и квадрокоптер DJI Mavic.

- Ребята в зоне СВО уже экипированы, с продовольствием там тоже проблем нет, поэтому огромная просьба к нам ко всем помочь именно с тем, что сейчас архиважно для армии — это дроны и пикапы для передвижения на линии соприкосновения, - сказал Кирилл Цмакалов.

Между тем, отметил депутат, появление беспилотников значительно упростило работу солдат. Теперь благодаря технике они могут видеть максимально точное месторасположение врага издалека.

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