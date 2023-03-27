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НовостиОбщество27 марта 2023 12:41

Моральной компенсации за травму на производстве добилась прокуратура ЕАО

Мужчина получил тяжкий вред здоровью
Василина ВАСИЛЬЕВА
Моральной компенсации за травму на производстве добилась прокуратура ЕАО

Моральной компенсации за травму на производстве добилась прокуратура ЕАО

Фото: Даниил ОПАРИН

В прокуратуру ЕАО обратился житель поселка Смидович. Мужчина попросил помочь защитить в суде его права, которые были нарушены. Он пострадал на производстве.

Происшествие случилось 12 сентября прошлого года. Мужчина работал на территории асфальтобетонного завода.

- При выполнении работ на конвейере по подаче песка стал очищать лопатой решетку перед бункером от посторонних предметов. В момент работы черенок лопаты сломался и правая рука рабочего попала между лентой и барабаном. В результате происшествия мужчина получил травмы в виде рваной раны правого плеча и предплечья, перелома шиловидного отростка локтевой кости, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Травмы мужчина получил на производстве. Позже оказалось, что его допустили к работе, не обучив предварительно и не проведя инструктаж. Техническую и эксплуатационную документацию сотрудник даже не видел.

Больше трех месяцев мужчина лечился в Хабаровске и Биробиджане. Он не только не мог работать и зарабатывать деньги, но и «испытывал физические и нравственные страдания». А работодатель в это время даже не думал компенсировать вред здоровью.

За права мужчины вступилась прокуратура. В итоге ему выплатили 400 тысяч рублей моральной компенсации.

В целях защиты прав работника прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с организации в пользу заявителя компенсации морального вреда. Трудовая инспекция тоже признала это нарушением, и юридическое лицо с начальником привлекли к ответственности. Им назначено наказание в виде предупреждения и административного штрафа в размере 55 тысяч рублей.

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