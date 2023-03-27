Моральной компенсации за травму на производстве добилась прокуратура ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В прокуратуру ЕАО обратился житель поселка Смидович. Мужчина попросил помочь защитить в суде его права, которые были нарушены. Он пострадал на производстве.

Происшествие случилось 12 сентября прошлого года. Мужчина работал на территории асфальтобетонного завода.

- При выполнении работ на конвейере по подаче песка стал очищать лопатой решетку перед бункером от посторонних предметов. В момент работы черенок лопаты сломался и правая рука рабочего попала между лентой и барабаном. В результате происшествия мужчина получил травмы в виде рваной раны правого плеча и предплечья, перелома шиловидного отростка локтевой кости, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Травмы мужчина получил на производстве. Позже оказалось, что его допустили к работе, не обучив предварительно и не проведя инструктаж. Техническую и эксплуатационную документацию сотрудник даже не видел.

Больше трех месяцев мужчина лечился в Хабаровске и Биробиджане. Он не только не мог работать и зарабатывать деньги, но и «испытывал физические и нравственные страдания». А работодатель в это время даже не думал компенсировать вред здоровью.

За права мужчины вступилась прокуратура. В итоге ему выплатили 400 тысяч рублей моральной компенсации.

В целях защиты прав работника прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с организации в пользу заявителя компенсации морального вреда. Трудовая инспекция тоже признала это нарушением, и юридическое лицо с начальником привлекли к ответственности. Им назначено наказание в виде предупреждения и административного штрафа в размере 55 тысяч рублей.

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