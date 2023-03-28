Магаданскую компанию оштрафовали из-за работника-нелегала Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники ДПС остановили автомобиль на дороге «Сибирь» в Иркутской области, чтобы проверить у водителя документы в рамках проверки миграционного законодательства. Оказалось, что водитель был гражданином Республики Узбекистан, но у него не было патента, который позволяет работать на территории России. При этом 26-летний мужчина заключил трудовой договор с организацией на Колыме, которая ведет рыболовную деятельность. В обязанности иностранца входила перевозка морепродуктов из Магадана в Красноярский край.

Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. Но организация не уплатила эту сумму, поэтому исполнительный лист поступил судебным приставам на принудительное исполнение.

На имущество компании был наложен запрет на регистрацию. Кроме того, приставы направили обращение взыскания денег с банковских счетов. Благодаря этому часть средств удалось списать со счета, а остальное предприятие погасило самостоятельно, оплатив дополнительно исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей, чтобы снять все наложенные ограничения.

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