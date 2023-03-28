Более 50 тысяч человек привились от клещевого энцефалита в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. По данным регионального минздрава, прививку уже поставили 50,4 тысячи человек, среди которых 21,8 тысячи детей.

- Это около 54,4 процента от годового плана вакцинации. В 2023-м для проведения прививочной компании закуплено 112,8 тысячи доз препарата. Вакцины доступны во всех районах края, - рассказали в региональном минздраве.

Казалось бы, зима еще не успела закончиться, но насекомые уже активизируются. Первого клеща недавно заметили на окраине Хабаровска. Местные жители выгуливали собаку и увидели кровососа на шерсти животного.

Напомним, что накануне губернатор Хабаровского края также прошел ревакцинацию. Михаил Дегтярев обратился к жителям и призвал их беречь свое здоровье. Личным примером он показал, что в иммунизации нет ничего страшного и опасного.

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