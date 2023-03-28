Сергей Кравчук выступит перед Хабаровской городской думой с ежегодным отчетом 28 марта Фото: Администрация Хабаровска

28 марта мэр Хабаровска Сергей Кравчук подведет итоги 2022 года в сфере социально-экономического развития краевой столицы. В 14:00 он выступит перед депутатами гордумы с ежегодным отчетом. На повестке будут темы обустройства дворов, ремонта дорог, социальные экономические проекты. На собрании впервые будут представители закдумы и правительства края.

- Глава города также расскажет о состоянии экономики в условиях санкций, расселении людей из аварийного жилья, реализации проектов ТОС, поддержке семей участников СВО. Он осветит ряд и других важных вопросов, - рассказали в администрации Хабаровска.

В конце встречи Сергей Кравчук ответит на вопросы депутатов. Выступление будет транслироваться в текстовом формате в телеграм-каналах мэрии города и мэра.

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