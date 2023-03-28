Крысиный набег: грызуны заполонили улицы Хабаровска

Количество крыс выросло в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации краевой столицы подняли вопрос о росте популяции крыс в городе. Сотрудники мэрии обратились к предпринимателям, которые работают в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания. Им рекомендовали провести в апреле разовую дератизацию, которая позволит сократить число грызунов в городе. Эта мера - обязательная часть комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и снижению ряда инфекционных болезней.

- Грызуны - переносчики возбудителей больше 70 инфекционных и паразитарных болезней. Борьба с крысами включает в себя профилактические и истребительные мероприятия. Первые направлены на очистку строений и прилегающих к ним территорий от мусора, преграждение доступа грызунам в здания. Истребляют крыс химическим методом, используя отравленные приманки, и физическим с помощью специальных ловушек. Но эти способы подходят, если грызуны встречаются единично, - рассказали в управлении торговли, питания и бытового обслуживания Хабаровска.

В ведомстве добавили, что систематическая дератизация приводит либо к полному освобождению объектов от грызунов, либо к стойкому снижению их числа. Тогда они уже становятся не опасными для людей.

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