Последний долгострой в микрорайоне «Строитель» ввели в эксплуатацию в Хабаровске

«СЗ «Реал Строй» сдал последний долгострой в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске Фото: минстрой Хабаровского края

Застройщик ООО «СЗ «Реал Строй» закончил работы на последнем проблемном объекте в микрорайоне «Строитель». Дом №23 возводили долгие девять лет, с 2014 года. Тогда работы выполнял «Дальспецстрой», но предприятие обанкротилось, и стройка остановилась. Правопреемником компании стало «Главное военно-строительное управление №6», но совсем скоро и оно было признано банкротом. В 2015-м возведение дома опять замерло.

- Тогда была проведена большая работа с дольщиками, которых к концу 2017 года насчитывалось 84. Им предложили другие варианты жилья в уже построенных домах. Одновременно проводилась работа с потенциальными инвесторами. В декабре 2021 года компания «Реал Строй» приобрела права на достройку дома и ввела его в эксплуатацию в 2023 году, - сказала Наталья Ли, замминистра строительства по экономическим вопросам.

В доме на 26 квартир жилая площадь составляет 11,3 тысячи квадратных метров. Этот объект стал последним из числа проблемных, строительством которых занимался «Дальспецстрой». Недостроенные дома на Бондаря в Краснофлотском районе выкуплены федеральным застройщиком «Юникей» из Казани. Уже скоро и эти объекты введут в эксплуатацию.

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