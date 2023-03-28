Предпринимателям Хабаровского края расскажут о преимуществах СБП 30 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 марта в 11:00 пройдет онлайн-семинар для предпринимателей по теме «Система быстрых платежей. Быстро и удобно». Сотрудники и эксперты краевого отделения Банка России бесплатно расскажут о возможностях и преимуществах СБП, перспективах развития системы. Им объяснят, как организовать оплату за товары в торговых точках через сервис.

- Вебинар пройдет на платформе iMind. Подключение возможно с компьютера, ноутбука или смартфона через приложение «Майнд Митинг Бизнес», - рассказали в отделении Банка России по Хабаровскому краю.

Чтобы принять участие, нужно перейти на сайт и ввести ID мероприятия: 461 539 585.

Напомним, ранее в краевом отделении Банка России рассказали об инфляции в Хабаровском крае в феврале 2023 года. Ее уровень составил 8,9 процента против 9,7 процента в январе.

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