Михаил Дегтярев проверил ход строительства ФАПа в селе Хабаровского края Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края внепланово посетил село Пушкино в Бикинском районе, чтобы проверить, как продвигается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Учреждение в селе, население которого сегодня составляет чуть больше 400 человек, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Оно будет рассчитано на прием 25 пациентов в день.

- На объекте мы впервые применяем технологию модульных конструкций. Это позволяет сильно ускорить строительство. Также здесь используются современные материалы, которые соответствуют требованиям и ГОСТу. Планируем, что учреждение примет своих первых пациентов уже в начале лета, - сказал Михаил Дегтярев.

Сократить сроки возведения ФАПа позволило нововведение - юридическая технология «два в одном». Она предполагает проектирование и строительство объекта в одном контракте. Сейчас работы выполнены на 80 процентов.

По словам губернатора, такие же ФАПы откроют в селе Марусино района имени Лазо, в населенных пунктах Восход и Федоровка. В 2023 году планируется сдать 16 объектов.

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