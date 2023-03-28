Пожарные семь раз выезжали на вызов из-за горящей травы в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае теплеет, а значит, начинается пожароопасный сезон. Только за последние два дня спасателям пришлось выезжать на семь вызовов, связанных с палом сухой травы. Возгорания были зафиксированы в Хабаровском, Бикинском, Вяземском, Верхнебуреинском районах и в Хабаровске. К счастью, все очаги были быстро потушены.

- Загораниям сухой травы больше подвержены пустыри около жилого сектора, производственных объектов, гаражей, сельхозземель, участков вдоль дорог и ж/д путей. В зоне риска территории, где с осени осталась нескошенная трава, есть свалки мусора. При возгораниях плюсовые температуры, отсутствие снега и осадков, а также ветер способствуют распространению огня, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Перед началом пожароопасного сезона специалисты проверят территории с повышенным риском. Среди них 215 населенных пунктов.

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