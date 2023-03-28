Мошенники украли 2,5 миллиона рублей у пожилой женщины из Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

71-летняя жительница Индустриального района обратилась в полицию. Женщина потеряла 2,5 миллиона рублей после разговора с «работником банка». Она ответила на звонок с московского номера. Собеседник представился менеджером и рассказал хабаровчанке, что с ее счета кто-то пытался снять деньги.

- Незнакомец убедил женщину поставить на телефон приложение, которое якобы нужно для отмены мошеннических действий. После он попросил потерпевшую назвать пароли из смс-кодов, которые приходили на смартфон, что хабаровчанка и сделала. Потом она по инструкции «менеджера» перевела все сбережения на другой счет, - рассказал в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество» Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Хабаровском крае задержали курьера, который также забирал деньги у пенсионеров, обманутых аферистами. 19-летний житель Комсомольска обманул четырех жителей Амурска в возрасте от 63 до 92 лет.

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