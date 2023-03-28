Осадки обещают северным и центральным районам Хабаровского края 29 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнечной и теплой будет погода в Хабаровске 29 марта. По прогнозам, температура не опустится ниже ноля даже ночью, а днем будет от +12 до +14 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Осадки на среду не прогнозируются.

Погода в Хабаровском крае 29 марта будет изменчивой. На юге региона осадков не будет, но на севере возможен мокрый снег. В Верхнебуреинском районе синоптики не исключают дождь. На территории края поднимется ветер. На большей части территорий его сила достигнет 14 метров в секунду, но в Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском районах и по Охотскому побережью ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура на юге региона ночью упадет до -4, а днем будет от +12 до +17. В центральной части ночью похолодает до -6, а днем потеплеет до 10-15 градусов выше ноля. Северные районы в основном будут во власти морозов – до -16 ночью и от -5 до +12 днем.

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