Слет «Тойот»: три иномарки разбились в Магадане

Три иномарки разбились в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области

Днем 28 марта в Магадане произошла большая авария с тремя машинами на улице Гагарина напротив дома №4. 62-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Короллой», за рулем которой был 58-летний водитель, и «Тойотой Вил VS» под управлением 26-летней женщины. На место приехали полицейские, «скорая помощь» и спасатели.

- Водитель внедорожника и 17-летний пассажир «Короллы» получили травмы. Мужчина на машине скорой помощи доставлен в Магаданскую областную больницу, а подросток самостоятельно обратился за помощью к медикам, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Чтобы предотвратить возгорание, сотрудники МЧС сняли аккумулятор с машины, которая сильно пострадала в ДТП. Они убедились, что нет розлива топлива, которое могло бы стать причиной ЧС.

Госавтоинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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