Клещ укусил ребенка в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе зарегистрировали первый случай укуса клещей. Насекомое присосалось к ребенку. Это произошло в поселке Красная Речка Хабаровского района. Родители пострадавшего обратились в больницу.

О состоянии ребенка и о том, был ли клещ энцефалитным, ничего не сообщается. Но, несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора просят не забывать о правилах безопасности во время выезда на природу в это время:

- Когда выезжаете в лес, осматривайте себя и других примерно 1-2 раза в час. Помните, что чаще всего клещи обитают на тропах в лесах и на берегах водоемов.

- Внимательно выбирайте одежду. Лучше надевать светлую, однотонную – на ней проще заметить насекомых. Не заправляйте брюки в обувь, а верх – в брюки. На голову рекомендуется надеть косынку или капюшон.

- Используйте средства защиты – они продаются в аптеках.

- Осмотрите животных и детей. Обратите внимание на карманы и швы у ребят, на шею, уши, грудь и брюхо – у животного.

- Сделайте прививку от энцефалита. В регионе как раз продолжается вакцинация.

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