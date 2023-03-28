Участник СВО с серьезным ранением попросил помощи в лечении у губернатора ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростислав Гольдштейн, губернатор Еврейской автономной области, провел прием для участников спецоперации. На нем он ответил на вопросы и обращения солдат.

Например, у Алексея М. – серьезная проблема. В январе он уехал в Беларусь, оттуда – на СВО. На Херсонском направлении получил осколочное ранение в мозг, был контужен. Ему уже сделали одну операцию, впереди - еще одна, а также реабилитация.

- Я был за рулем – авария – осколки влетели в голову. Я не ходил, был парализован; судороги в ногах до сих пор. Перед Родиной моя совесть чиста, - сказал военнослужащий.

Также Алексей отметил, что информацию о льготах для ветеранов боевых действий до них никто не доводит. Мария Костюк, замгубернатора, пообещала взять решение проблемы на контроль. Власти еврейской автономии пообещали, что никто, кому нужна помощь, без внимания не останется.

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