«Подрабатывала», работая в такси: хабаровчанка регистрировала людей по выдуманному адресу

Женщина продавала поддельную регистрацию в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанка наткнулась на объявление, в котором предлагались услуги регистрации на территории краевой столицы. Она позвонила по указанному номеру и попросила оформить документ. Стоимость такой услуги составила 10 тысяч рублей. Для передачи денег была назначена личная встреча.

Потерпевшая пришла к оговоренному времени, ее ждала женщина. Они обменялись - клиентка отдала деньги, а взамен получила свидетельство о регистрации. Вот только позже она заметила, что документ поддельный. В бланке был указан несуществующий адрес. Тогда хабаровчанка попыталась дозвониться до аферистки, но телефон уже был выключен.

- Полиции удалось установить причастность к мошенничеству 45-летней жительницы Индустриального района. Найти ее и задержать оказалось проблематично. Подозреваемая в целях конспирации регулярно меняла фамилии и номера телефонов, постоянно переезжала, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда аферистку задержали, стало известно, что она купила две поддельные печати с реквизитами подразделения по вопросам миграции хабаровской полиции. После этого женщина на компьютере подготовила бланки регистрации, один из которых как раз и получила потерпевшая.

Дома у задержанной прошли обыски. Полиция изъяла две поддельные печати, банковские карты и телефон, который мог использоваться в мошеннических схемах. Раньше женщина не имела проблем с законом. Она работает водителем в такси. Теперь на нее завели уголовное дело. Хабаровчанке грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования с нее взяли подписку о невыезде. Не исключено, что подозреваемая виновна и в других похожих преступлениях.

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