Симуляционный класс открыли в Хабаровске Фото: Евгений Никонов

Оттачивать навыки оказания первой медицинской помощи пациентам теперь смогут сотрудники скорой в Хабаровске. На Краснофлотской подстанции открыли симуляционный класс, оснащенный манекенами.

На открытие приехал Алексей Веселов, замминистра здравоохранения края. В классе есть несколько манекенов для отработки навыков непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. У кукол даже имеются контроллеры качества. То есть, если врач сделает ошибку, манекен сообщит об этом миганием красного индикатора.

- Часть оборудования собрана из резерва, а на новые манекены было выделено около 150 тысяч рублей, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Чиновник отметил: такие тренировки нужны не только молодым и неопытным сотрудникам. Они помогут и специалистам, работающим много лет. Все-таки поддерживать навыки на высоком уровне нужно каждому медику.

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