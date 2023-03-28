Испытания тепловых сетей пройдут в Хабаровске и Хабаровском районе Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу «РусГидро») информирует о планируемых датах проведения гидравлических испытаний. Графики утверждены в администрации Хабаровска и администрации села Некрасовка.

С 24 по 28 апреля пройдут испытания на максимальную температуру теплоносителя тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). Частично без горячей воды останутся потребители Индустриального района. В Центральном районе отключения затронут объекты в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до улицы Постышева), Вахова; Железнодорожного района Хабаровск-2, улиц Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, Костромская, Промышленная, Хабаровского района - поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка.

Важно! Системы отопления жилых домов, зданий, предприятий и учреждений в этот период остаются в работе, кроме: систем отопления детских, лечебных и учебных учреждений; систем отопления с непосредственным присоединением; систем отопления, подключенных через элеватор с заниженным коэффициентом смешения. Все системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме, и калориферные установки будут отключены.

С 10 по 12 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В этот период от горячего водоснабжения отключат потребителей, проживающих в следующих районах: Кировский район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - ул. Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар. Центральный район в границах: Амурский бульвар - улиц Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район в границах - ул. Калинина - пер. Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

С 15 по 19 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). От горячего водоснабжения будут отключены потребители Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: Хабаровск-2, ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, Костромская, Промышленная. В Хабаровском районе - поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка.

С 15 по 21 мая запланированы гидравлические испытания сетей, подключенных к котельной села Некрасовка. В данный период времени горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Хабаровского района села Некрасовка.

С 16 по 22 мая пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В указанные дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в районе улицы Подгаева.

С 22 по 26 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-34). В указанный период от горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района Хабаровск-2. Их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова. В Хабаровском районе - села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.

Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2023-2024 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.

Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу «Хабаровских тепловых сетей» по телефону: 8 (4212) 36-35-16.