Новый школьный автобус заработал в Хабаровском районе Фото: министерство образования Хабаровского края

Школьники из села Мичуринское теперь могут ездить на уроки на новом автобусе. Накануне он заработал в Хабаровском районе, сообщили в министерстве образования и науки региона.

- Администрации Хабаровского района передано четыре новых автобуса. Они будут перевозить учащихся по школьным маршрутам в образовательные учреждения сел Мичуринское, Мирное, Матвеевка и поселка Победа, - рассказали в министерстве.

Всего в прошлом году Хабаровский край получил 37 новых школьных автобусов.

В начале прошлого года работу начали 25 машин в 12 муниципалитетах региона. В Хабаровском районе автобусы возили детей из пяти населенных пунктов. Общая протяженность маршрута составляла чуть больше 39 километров. Всего на уроки подвозили 80 ребятишек района. Дорога в школу для них стала намного безопаснее.

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