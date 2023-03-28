Водителя, сбившего под наркотиками женщину, осудили в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане состоялся суд над 34-летним водителем, по вине которого погибла женщина-пешеход. Мужчина под действием наркотиков совершил смертельное ДТП возле рынка «Урожай». Против него завели уголовное дело.

Авария произошла в середине июля прошлого года. Мужчина ехал за рулем Nissan Primera. На улице Дзержинского, недалеко от рынка, превысил скорость для обгона и наехал на женщину, идущую по пешеходному переходу.

- Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчину лишили свободы на семь лет. Их он проведет в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили три года садиться за руль транспортных средств. Работать в местах, где нужно водить машину, ему в этот период тоже нельзя.

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