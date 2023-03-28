Новый ФАП строят в селе Пушкино Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, съездил в Бикинский район. Он проверил, как идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Пушкино. Он рассчитан на 25 посетителей в смену и заработать должен уже в текущем году.

Строительство ФАПов в отдаленных селах поддержал в 2019 году Владимир Путин. В Пушкино, где строят новую амбулаторию, живут чуть больше 400 человек.

- ФАП возводится по нацпроекту «Здравоохранение». Здесь мы впервые применяем модульные конструкции, благодаря чему можно значительно сократить время строительства. Во время работ используются современные материалы, полностью соответствующие всем санитарным требованиям и ГОСТам. По планам, первых пациентов примут уже в начале лета, - рассказал Михаил Дегтярев.

Сейчас готовность объекта составляет 80 процентов. Уже есть фундамент и смонтировано блочно-модульное здание. Полностью уложили кровлю и наружные инженерные технологии. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку, монтируют коммуникации, устанавливают пожарную сигнализацию и камеры наблюдения. Такого типа амбулатории запустят в селе Марусино района имени Лазо, а также в селах Восход и Федоровка Хабаровского района. Всего в этом году планируется сдать 16 объектов здравоохранения.

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