Мужчину с килограммом марихуаны задержали в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Вяземском районе завели уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в хранении наркотиков.

Информация о том, что у него могут быть запрещенные вещества, поступила в полицию. Оперативники проверили ее, и она оказалась правдивой - дома у мужчины нашли марихуану.

- В ходе обыска на территории частного домовладения оперативники обнаружили пять полимерных пакетов с растительной массой, схожей с наркотической. Согласно заключению экспертно-криминалистической экспертизы, изъятое является марихуаной общим весом более одного килограмма, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам мужчина пояснил, что в сентябре нашел десять кустов каннабиса на заброшенном участке. Он их сорвал и высушил, чтобы потом употреблять. К слову, за спиной у него есть уголовное прошлое - он привлекался за имущественные преступления.

Сейчас житель Вяземского находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на 10 лет.

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