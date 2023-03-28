Численность населения сократилась на 1,5 тысячи человек в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Хабаровскстата подсчитали данные по численности населения в Магаданской области. За год количество жителей Колымы сократилось на 1 592 человека.

В начале 2023 года в регионе жили 134 315 человек. Из этого числа 96,5 процента приходится на городское население - 129 615 человек. Всего 4 700 человек – сельчане, это 3,5 процента.

- Сокращение численности за 2022 год произошло за счет миграционной убыли – 1 045 человек и естественной убыли – 547 человек, - рассказали специалисты Хабаровскстата.

В 1989 году в Магаданской области жили 391,7 тысячи человек, к 2002 году число жителей резко сократилось до 182,7 тысячи. В 2010 на Колыме жили 157 тысяч человек, в 2020-м - 136,1 тысячи человек. В прошлом году в регионе жили 135,9 тысячи человек. Сокращалась постепенно и доля городских и сельских жителей - с 63,4 тысячи в 1989-м до 4,9 тысячи в 2022-м.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.