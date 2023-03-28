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НовостиОбщество28 марта 2023 10:25

Уволили за прогулы: работник управляйки в Магаданской области пытался испортить инженерные сети из мести

За испорченные инженерные сети осудили бывшего работника УК в Магаданской области
Василина ВАСИЛЬЕВА
Уволили за прогулы: работник управляйки в Магаданской области пытался испортить инженерные сети из мести

Уволили за прогулы: работник управляйки в Магаданской области пытался испортить инженерные сети из мести

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме приговор суда выслушал бывший работник управляющей компании Сусумана. Он пытался испортить инженерные сети одного из дома. Причиной такого поступка стала месть начальству.

Против мужчины завели уголовное дело. Оказалось, что его уволили за постоянные прогулы. Тогда в ноябре прошлого года он решил отомстить «злому» работодателю.

- В период морозов он поочередно перекрыл вентили холодного и горячего водоснабжения и отопления в шести многоквартирных жилых домах. Благодаря своевременному реагированию аварийных служб повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства удалось предотвратить, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Работоспособность инженерных систем удалось восстановить достаточно быстро. А мужчине теперь придется полтора года трудиться на исправительных работах и отдавать 15 процентов от заработка в доход государства.

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