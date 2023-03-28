К Всероссийской неделе детской книги присоединился Хабаровск Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовала всероссийская неделя детской книги. Во время школьных каникул в библиотеке имени Н.Д. Наволочкина состоится фестиваль «Чтения мир необъятный». Саму акцию организовал региональный минкульт, и она продлится с 28 марта по 2 апреля.

- Неделя детской книги позволяет юным читателям из Хабаровска познакомиться с книжными новинками и пообщаться с авторами, узнать много интересного, с пользой провести время перед началом заключительной учебной четверти. Для этого краевая детская библиотека приготовила бесплатные интеллектуальные, и литературные мероприятия, а также экскурсии, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры региона.

В открытии фестиваля уже поучаствовала Елена Неменко, писательница из Хабаровска. До 2 апреля в библиотеке также пройдут различные мероприятия: интеллектуально-командная викторина «Мультимания», экскурсия по экспозиции «Дом-музей Н.Д. Наволочкина» и другие игровые и познавательные мероприятия по творчеству современных писателей.

К слову, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Наволочкина, детского писателя, в честь которого и названа библиотека. Его имя учреждение носит с 2012 года.

Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону 8 (4212) 32-24-15.

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