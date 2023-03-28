Криминалистическую лабораторию открыли в юридическом институте Хабаровска Фото: центр "Амурский тигр"

Лаборатория криминалистики теперь есть в Дальневосточном юридическом институте Хабаровска. Ее открыли в вузе 15 марта. Оснастить кабинет в части экспертизы дикой флоры и фауны помог центр «Амурский тигр».

Лабораторию открыли, чтобы повысить эффективность основной программы образования и дополнительных – по повышению квалификации. Здесь теперь есть кабинет криминалистической техники, модель зала суда, внутреннего и внешнего полигонов, научно-исследовательская лаборатория и образовательные стенды. Оборудование тоже обширное: микроскопы, приборы для визуализации ультрафиолетовых и инфракрасных меток, криминалистические чемоданы, прибор «Следопыт» для обнаружения и фиксации следов обуви, диктофоны, металлоискатели, камеры.

Соглашение о сотрудничестве центр «Амурский тигр» и институт подписали в январе. По договору центр помогает оснастить лабораторию. Специалисты передали в вуз литературу и материалы для оформления стенда, посвященного дикой природе.

- Богатство и уникальность дикой природы Дальнего Востока не дает покоя преступникам, и поэтому злодеяния против нее, к сожалению, не редкость. Большинство из них совершаются в лесу, где нет свидетелей и камер, и поймать преступников с поличным практически невозможно. Качественная судебная экспертиза способна помочь в расследовании. Она же помогает сотрудникам прокуратуры, выступающим в суде, полностью видеть картину произошедшего, задавать правильные вопросы и отстаивать благополучие окружающей среды, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Заведующей лабораторией назначили Ларису Сыромля, кандидата юридических наук, завкафедрой прокурорского надзора.

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