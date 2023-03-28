Пробка образовалась из-за аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
В Хабаровске из-за аварии образовалась многочасовая пробка. В районе дома №141 по улице Краснореченской автомобиль влетел в столб.
ДТП предварительно произошло в 19:00. Столкновение со столбом стало причиной пробки на дороге. Очевидцы сообщают, что движение затруднено в сторону Южного до сих пор.
Подробностей аварии, как и информации о наличии пострадавших, пока нет. Мы запросили комментарий в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.
Напомним, 27 марта в Хабаровском крае произошло другое дорожно-транспортное происшествие. На трассе в Вяземском районе в кювет вылетела иномарка. Водитель плохо контролировал свое авто и не справился с управлением. В итоге машина слетела с дороги и перевернулась. Травмы получили два человека - сам водитель и его пассажирка. Их доставили в больницу. Полиция проводит проверку, оперативникам предстоит выяснить все подробности аварии.
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