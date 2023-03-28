Окружить мобилизованных вниманием поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

28 марта депутаты Хабаровской городской думы заслушали ежегодный отчет мэра города. В нем Сергей Кравчук уделил внимание мобилизованным хабаровчанам.

Жители города продолжают помогать бойцам, отправляют на передовую посылки с гуманитарным грузом. Эту работу и отметил глава краевой столицы.

- Для оперативного реагирования на социальные проблемы наших земляков, призванных для решения задач специальной военной операции, и их семей, под моим руководством создан городской штаб по оказанию поддержки гражданам, принимающим участие в СВО, а также их семьям. Мобилизованные хабаровчане должны чувствовать заботу и знать, что их близкие окружены вниманием, - сказал мэр Хабаровска.

Общественники Хабаровска активно помогают солдатам. Рукодельницы вяжут для них теплую одежду, а молодежь помогает отправлять посылки в зону спецоперации.

В 2022 году родители 355 детей освобождены от платы за детские сады, 432 школьника получали бесплатное горячее питание, 108 ребят получили единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Кроме того, дети военных могут бесплатно посещать пришкольные лагеря. Семьям, в чьих домах установлено печное отопление, выплатили по 10 тысяч рублей на покупку топлива. А еще они могут бесплатно получить консультацию юриста и психолога, посетить музеи, спортивные и семейные клубы города и многое другое.

Доклад завершился минутой молчания в честь погибших на СВО.

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