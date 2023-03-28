О прочности экономики рассказал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, выступил с ежегодным отчетом перед депутатами. В нем он рассказал об экономическом развитии города в условиях санкций, росте цен и высокой инфляции.

- Год назад, для эффективного функционирования экономики и жизнедеятельности в городе, сохранения стабильности, я принял решение о создании оперштаба по реагированию на изменения экономической ситуации и утверждении 60 мероприятий, направленных на сбалансированность бюджета, стабилизацию потребительского рынка, бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, помощь малому и среднему бизнесу, - сказал Сергей Кравчук.

В итоге оборот крупных и средних организаций города превысил 746 миллиардов рублей. Среднегодовой темп роста за последние пять лет составил 110 процентов. Объем промышленного производства – 117,8 миллиарда рублей. Динамика последних пяти лет также положительная. Самых высоких результатов добились предприятия по сбору, обработке и утилизации отходов; ремонту, монтажу машин и оборудования; производству прочей неметаллической минеральной продукции.

Объем инвестиций составил больше 123 миллиардов рублей, темп роста вышел в 112 процентов. Рост замечен и в сфере торговли и общепита. За 2022 год в городе появилось больше 40 новых компаний. Каждый год в Хабаровске появляется около 500 торговых мест на ярмарках, где производители продают свою продукцию. Количество отделов с отечественными товарами выросло на 15 процентов.

Доходы в бюджет в прошлом году составили 19,594 миллиарда рублей, расходы – 19,564 миллиарда. Больше 60 процентов расходов направляется на социальную сферу.

Уровень безработицы вернулся к допандемийным показателям – 0,29 процента. В Хабаровске он один из самых низких по стране. Официально в городе 986 человек не имеют работы, работодателям же нужны больше 10 тысяч сотрудников, из которых 30 процентов – рабочие профессии.

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