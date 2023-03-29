Суд обязал мэрию Магадана отремонтировать дорогу на улице Транспортной Фото: @nemagadan_tg Фото: Социальные сети

Сотрудники прокуратуры и госавтоинспекции по Магаданской области проверили состояние дороги на Транспортной улице. Жители областного центра не раз жаловались на глубокие ямы и, трещины в асфальте. Проверка подтвердила, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует нормам безопасности дорожного движения.

- Участок протяженностью два километра от Кольцевой развязки 31 квартала до пересечения улиц Портовой и Полярной покрыт продольными и поперечными трещинами. Есть многочисленные выбоины и глубокие ямы. Дождевыми водами разрушены и размыты обочины дороги. Грунт с обочины сходит на проезжую часть, бордюров нет. Система водоотвода разрушена более чем на 80 процентов, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Оказалось, что капремонт дороги не выполнялся 28 лет – с 1995 года. Прокуратура направила иск в суд, требуя обязать мэрию Магадана привести улицу в порядок. Требование было поддержано. Пока решение суда не вступило в законную силу. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

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