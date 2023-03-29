Три ледовые переправы закрылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае становится все теплее, поэтому лед на реках с каждым днем становиться все тоньше, а значит, менее прочным. В связи с этим в регионе закрываются зимники, которые обеспечивали проезд через реки зимой. Так, три переправы закрылись в Охотском и Ульчском районах через реки Ульбея и Марекан на автозимнике, соединяющем поселок Охотск и село Иня, а также через Амур между Киселевкой и Циммермановкой.

- Для обеспечения безопасности обслуживающие организации должны ограничить выезд на водоем, демонтировать информационные и дорожные знаки, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона предупреждают, что ледовые переправы, особенно в южных районах, прекращают работу, поэтому выезжать на водоемы там, где нет разрешающих знаков, опасно. Не стоит рисковать жизнью, ведь такая поездка может обернуться провалом под лед.

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