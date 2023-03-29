Молодежи Хабаровского края помогут выбрать профессию Фото: минобрнауки Хабаровского края

Ученики школ, вузов, техникумов и колледжей могут принять участие в профориентационном проекте «Президентская школа», который проходит дважды в год на весенних и осенних каникулах. Его цель – познакомить молодежь с интересными и перспективными специальностями, чтобы помочь определиться с будущей профессией.

Сейчас проект «Президентская школа» проводит Дальневосточный институт управления РАНХиГС. Участниками программы стали больше 60 человек. На первых занятиях молодых людей познакомили с юриспруденцией, судебной и прокурорской деятельностью, банковским делом.

- Участники имеют уникальную возможность получить дополнительные баллы при поступлении в наш институт. Для этого им нужно показать высокие результаты в олимпиаде по менеджменту, экономике и управлению, – сказал Александр Медведев, и.о. директора Дальневосточного института управления филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Продолжится профориентационная программа в вузе презентацией профессий из социальных, информационных и экономических областей.

Ученики школ, вузов, техникумов и колледжей могут принять участие в профориентационном проекте «Президентская школа», который проходит дважды в год на весенних и осенних каникулах. Его цель – познакомить молодежь с интересными и перспективными специальностями, чтобы помочь определиться с будущей профессией.

Сейчас проект «Президентская школа» проводит Дальневосточный институт управления РАНХиГС. Участниками программы стали больше 60 человек. На первых занятиях молодых людей познакомили с юриспруденцией, судебной и прокурорской деятельностью, банковским делом.

– Участники имеют уникальную возможность получить дополнительные баллы при поступлении в наш институт. Для этого им нужно показать высокие результаты в олимпиаде по менеджменту, экономике и управлению, – сказал Александр Медведев, и.о. директора Дальневосточного института управления филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Продолжится профориентационная программа в вузе презентацией профессий из социальных, информационных и экономических областей.