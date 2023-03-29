У кого больше? Эксперты назвали топ-10 самых «дорогих» вакансий в Хабаровском крае

Назван топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Специалисты сервиса hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Хабаровском крае по итогам марта 2023 года. Самые заманчивые предложения о работе поступают от строительных, добывающих, логистических компаний, а также организаций сферы информационных технологий и услуг для бизнеса. Работодатели готовы платить своим сотрудникам больше 150 тысяч рублей.

Эксперты онлайн-сервиса составили топ-10 самых прибыльных вакансий в Хабаровском крае:

- «Менеджер по развитию бизнеса», которому готовы платить до 500 тысяч рублей;

- «Личный помощник руководителя» с зарплатой от 350 тысяч рублей;

- «Командир воздушного судна Ми-8» - от 300 тысяч рублей;

- «Директор по работе с массовым сегментом» - от 300 тысяч рублей;

- «Машинист экскаватор» - от 300 тысяч рублей;

- «Технический архитектор» - от 250 тысяч рублей;

- «Финансовый директор» - от 250 тысяч рублей;

- «Ресурсный геолог» - от 250 тысяч рублей;

- «Начальник участка золотодобывающей артели» - от 250 до 300 тысяч рублей;

- «Исполнительный директор по продажам» - от 250 тысяч рублей.

Из всего числа вакансий, опубликованных в марте, доля высокооплачиваемых предложений составила 11 процентов.

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