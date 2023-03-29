Сотрудники хабаровской таможни выявили 82 тонны контрабандной говядины Фото: Дальневосточное таможенное управление

Сотрудники Хабаровской таможни вместе с представителями Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России обнаружили большую партию контрабандного мяса. Замороженную говядину перевозила из Республики Парагвай через морской порт Владивосток хабаровская компания-импортер. Когда директор организации подавала документы в таможенную службу, она намеренно занизила стоимость продукции. Причиной стало нежелание платить сборы в полном объеме. Так, сумма снизилась на 3,8 миллиона рублей.

- Рыночную стоимость всей партии мяса эксперты оценили в 32,5 миллиона рублей, - уточнили в Дальневосточном таможенном управлении.

На предпринимательницу завели уголовное дело. Ее обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Материалы дела были переданы в УТ МВД России по ДФО для дальнейшего расследования.

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