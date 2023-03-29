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НовостиОбщество29 марта 2023 0:48

Сотрудники хабаровской таможни выявили 82 тонны контрабандной говядины

Мясо ввезли из Республики Парагвай через морской порт Владивосток
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники хабаровской таможни выявили 82 тонны контрабандной говядины

Сотрудники хабаровской таможни выявили 82 тонны контрабандной говядины

Фото: Дальневосточное таможенное управление

Сотрудники Хабаровской таможни вместе с представителями Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России обнаружили большую партию контрабандного мяса. Замороженную говядину перевозила из Республики Парагвай через морской порт Владивосток хабаровская компания-импортер. Когда директор организации подавала документы в таможенную службу, она намеренно занизила стоимость продукции. Причиной стало нежелание платить сборы в полном объеме. Так, сумма снизилась на 3,8 миллиона рублей.

- Рыночную стоимость всей партии мяса эксперты оценили в 32,5 миллиона рублей, - уточнили в Дальневосточном таможенном управлении.

На предпринимательницу завели уголовное дело. Ее обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Материалы дела были переданы в УТ МВД России по ДФО для дальнейшего расследования.

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