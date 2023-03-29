12 предприятий остановили заготовку леса в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, выступил с докладом о ситуации в лесопромышленном комплексе региона. Он рассказал, что из-за глобального изменения на мировых рынках наблюдается снижение цен на пиломатериалы и шпон. Также уменьшаются и объемы поставок этих материалов.

- Среднегодовая загруженность перерабатывающих мощностей Хабаровского края составила всего 43 процента в 2022 году. Остановили заготовку древесины 12 арендаторов лесных участков. Негативно на отрасли сказалось увеличение стоимости и сроков поставки импортных комплектующих и расходных материалов, повышение тарифов на железнодорожную логистику. Снизились и налоговые поступления в краевой бюджет. Нужна переориентация производства, - сказал Максим Гулько.

Депутаты региональной закдумы отметили ряд проблем, которые негативно влияют на лесную промышленность края. Это и большой объем невостребованной древесины в лесах и на предприятиях, плохое состояние дорог, по которым перевозят лесоматериалы, недостаточная открытость финансовой отчетности компаний ЛПК и другие.

По словам Ирины Зикуновой, председателя закдумы Хабаровского края, сейчас остро стоит задача - создать региональное крупное предприятие, которое могло бы перерабатывать некондиционную древесину. Спикер считает, что нужно на федеральном уровне обратиться к правительству и предложить создать утилизационные мощности.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.