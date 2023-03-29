Автомобиль разбился из-за открытого канализационного люка в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

28 марта примерно в 9:18 43-летняя хабаровчанка на «Хендэ Соларис» ехала в районе дома №1 по Запарина со стороны Конечного переулка. Женщина не заметила приоткрытый канализационный люк на дороге и попала в него колесом. После этого машина перестала слушаться водителя.

- Потеряв управление, женщина выехала за пределы дороги вправо, где врезалась в столб. Хабаровчанка ушиблась, а капот ее машины сильно смялся, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Пострадавшую осмотрели медики. В момент ДТП она была трезва. Ее жизни ничего не угрожает, поэтому было назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка. Устанавливают обстоятельства и виновники произошедшего.

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