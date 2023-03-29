Путевки на санаторно-курортное лечение получат жители Хабаровского края и ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Отделение Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и ЕАО предоставит 1 545 путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан и их сопровождающим. Право на оздоровительный отдых имеют федеральные льготники, у которых есть соответствующие медицинские показания, и они не выбрали денежную компенсацию вместо соцуслуг.

- Заявление на получение путевки можно оформить нагосуслугах или в клиентской службе СФР. При подаче документов лично нужно представить оригинал справки из лечебно-профилактического учреждения по форме 070/у. Путевка будет предоставлена в соответствии с указанным профилем заболевания, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В 2023 году на санаторно-курортное лечение могут претендовать люди с болезнями нервной, эндокринной и мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, органов дыхания, глаз, органов пищеварения, слуха. Проверить номер в очереди на получение путевки можно через электронный сервис СФР в разделе «Гражданам» в подразделе «Очередь на санаторно-курортное лечение».

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