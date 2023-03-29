МегаФон реализует для РБТ цифровое информирование клиентов Фото: Виталий ТИМКИВ

РБТ – один из крупнейших российских магазинов бытовой техники и электроники – сможет более оперативно общаться с покупателями. Доставлять необходимую информацию до адресатов будет коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что повысит скорость взаимодействия и его эффективность.

Цифровое информирование запущено и в Хабаровске. Клиенты РБТ уже получают сообщения с полезными сведениями и предложениями. Мобильное информирование распространяется на абонентов всех операторов и работает более чем в 250 населенных пунктах России, где действует розничная сеть компании. В дальнейшем МегаФон Хаб также будет аккумулировать все сервисные коммуникации с покупателями, что позволит жителям узнавать актуальные данные по оформленным заказам и их доставке.

В МегаФоне отметили, что СМС-информирование остается одним из надёжных и охватных каналов доставки сведений. Пользователь получит сообщение, даже если смартфон не подключен к интернету. Этот вариант до сих остается популярных видов рассылок, несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений.

- С внедрением сервиса МегаФон Хаб стало удобнее организовывать информирование наших клиентов. Мы уже оценили удобный, интуитивно понятный интерфейс управления услугой, который позволяет быстро создать рассылку, выгрузить статистику за нужный период или по конкретной кампании, отследить реакцию пользователей в режиме онлайн, – прокомментировал директор по маркетингу компании РБТ Илья Гришин.